Лукашенко призвал прекратить «не нужное никому противостояние» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своим оппонентам. Он призвал их закончить «не нужное никому противостояние» в стране.

«Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб», — заявил Лукашенко. По его словам, все уже разобрались, где правда, а где ложь.

Белорусский лидер рассказал, что его страна всегда была ареной для чужих войн. По его словам, белорусских людей топтали и убивали и теперь впервые за тысячелетия жителям Белоруссии «выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей», пишет издание БелТА.

Напомним, Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий передачу его полномочий Совету безопасности.



Татьяна Демина