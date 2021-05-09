В Татарстане выясняются обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку после инцидента с легкомоторным самолетом, в результате которого погибли два человека. Выясняются обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку сегодня вблизи села Калейкино Альметьевского района примерно в 12.30 (мск). Воздушное судно получило механические повреждения. На земле никто не пострадал, разрушений нет.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На место крушения самолета также выехал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев и сотрудники Камской транспортной прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о жесткой посадке поступило в 12.54. Для предотвращения возгорания пожарные распылили пену, а затем вместе со спасателями извлекли из самолета погибших.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Для ликвидации происшествия привлекли от РСЧС 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники.

По данным Mash Iptash, самолет «Ермак ОА 2994 Гольф» не долетел 900 метров от взлетно-посадочной полосы аэродрома Пойма. В кабине находились инструктор и курсант.

