В Роспотребнадзоре изучат пищевые добавки с диоксидом титана

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Об этом сообщается на сайте организации.

«Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности. Российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством», — отметили в Роспотребнадзоре.

Россия проводила токсиколого-гигиеническую оценку диоксида титана в составе пищевой добавки Е171 в 2019 году.

Алексей Нечаев