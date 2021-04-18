В Казани на видео попала погоня пяти патрульных машин ГИБДД за грузовой «Газелью»
Ночью в Казани пять патрульных автомобилей ГИБДД устроили погоню за водителем грузовой «Газели». Видео с погоней появилось в соцсетях.
Все произошло около часа ночи. По словам очевидца, погоня длилась около 15 минут. На кадрах опубликованного видео видно, как пять патрульных машин караулят грузовую «Газель» на перекрестке улиц Кул Гали — Сафиуллина, после чего начинают преследовать авто со спецсигналами.
Очевидец добавил, что задержали водителя в селе Нармонка.
Ранее сообщалось, что в соцсетях пользователи обсуждали погоню ГИБДД за мотоциклистом в Казани, попавшую на видео.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым