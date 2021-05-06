Опубликован график отключения горячей воды в Казани

Мэрия опубликовала график отключения горячей воды в межотопительный период. В это время будет проводиться опрессовки, техническое обслуживание, ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.

Подробнее ознакомиться с графиком по районам города можно на сайте исполкома. На сайте представлен график для Вахитовского района, Дербышек, Зареченского энергорайона, Приволжского, Советского.

Работы по опрессовке и текущему ремонту также проводятся на сетях АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). График будет известен позже.



Ольга Плешкова