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Опубликован график отключения горячей воды в Казани

13:38, 06.05.2021 1
Опубликован график отключения горячей воды в Казани
Фото: kzn.ru

Мэрия опубликовала график отключения горячей воды в межотопительный период. В это время будет проводиться опрессовки, техническое обслуживание, ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.

Подробнее ознакомиться с графиком по районам города можно на сайте исполкома. На сайте представлен график для Вахитовского района, Дербышек, Зареченского энергорайона, Приволжского, Советского.

Работы по опрессовке и текущему ремонту также проводятся на сетях АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). График будет известен позже.

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
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