«Челси» вошел в топ-25 самых дорогих спортклубов мира

Фото: Global Look Press

Футбольный клуб «Челси», который принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, поднялся в рейтинге Forbes с 37-й на 25-ю строчку. Команда за год подорожала на $620 млн, до $3,2 млрд (годом ранее она стоила $2,58 млрд).

Всего в рейтинге 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В списке есть еще одна команда, которой ранее владел российский миллиардер, это баскетбольный клуб «Бруклин». Этот клуб, напротив, опустился с 38-го на 40-е место, по стоимости — до $2,65 млрд (годом ранее он стоил $2,5 млрд). В середине августа 2019 года Михаил Прохоров продал 51% акций «Бруклина» китайскому бизнесмену и сооснователю компании Alibaba Group — Джозефу Цаю, у которого к тому моменту уже было 49% акций.