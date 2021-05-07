В Набережных Челнах задержали пиромана, устроившего ночной пожар

Фото: скриншот видео

В УВД Набережных Челнов доставили подозреваемого виновника ночного пожара у 35-го комплекса. Сообщается, что он катался на велосипеде, когда решил поджечь поле рядом с жилым массивом.



— Я решил пошутить, — оправдывается на видео с оперативной съемки пироман.

Поле полыхало ночью, жители из окон наблюдали, как огонь охватил большую площадь. Возгорание, по данным очевидцев, началось в районе дома 35/9/1. К месту ЧП вскоре прибыли пожарные.

Автоград оказался во главе антирейтинга муниципалитетов, куда огнеборцы чаще всего выезжали в этом году на тушение горящей травы, мусора и стерни. Речь о десятках случаев, один из них — с летальным исходом. Сегодня в город выехали специалисты ГУ МЧС по РТ для стабилизации ситуации с пожарами. Они окажут практическую и методическую помощь, организуют совместную работу служб МЧС, администрации города и представителей других ведомств.

