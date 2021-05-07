В Набережных Челнах у 35-го комплекса загорелось поле

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Ночью в Набережных Челнах у 35 комплекса произошел пожар — вспыхнуло поле по соседству. Жители могли наблюдать, как огонь охватил большую площадь. Возгорание, по данным очевидцев, началось в районе дома 35/9/1. К месту ЧП вскоре прибыли пожарные.

Автоград оказался во главе антирейтинга муниципалитетов, куда огнеборцы чаще всего выезжали в этом году на тушение горящей травы, мусора и стерни. Речь о десятках случаев, один из них — с летальным исходом. Проблему поднимали на внеплановом заседании МЧС под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Мэр Челнов Наиль Магдеев раскритиковал действия муниципалитета:

— Слабая работа всех наших структур, муниципалитета. Оправданий здесь быть не может, — подчеркнул Магдеев.



По его словам, двух должностных лиц привлекли к административной ответственности. Кроме того, в город выехали специалисты ГУ МЧС по РТ для стабилизации ситуации с пожарами. Они окажут практическую и методическую помощь, организуют совместную работу служб МЧС, администрации города и представителей других ведомств.