Российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения в 10 стран ЕС

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД представят к 11 мая отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими странами. Об этом пишет РБК.

Ведомства должны предоставить правительству оценки возможности запуска на взаимной основе регулярных авиарейсов в ряд стран Евросоюза: Австрию, Болгария, Данию, Ирландию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу, Португалию.

Также возможность возобновления полетов поручили продумать и в следующие страны: Доминикану, Израиль, Иорданию, Исландию, Маврикий, Марокко, Мексику, Молдавию, Саудовскую Аравию и Тунис.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзору, Росавиации и МИДу России предлагается оценить возможность увеличить число рейсов в те 19 стран, с которыми уже открыто авиасообщение. Среди них Япония, Швейцария, Греция, Армения, Мальдивы, Египет и ОАЭ.

Источник РБК сообщил, что власти рассмотрят открытие ряда новых направлений по просьбе авиаотрасли.

Сегодня издание «Известия» со ссылкой на источник сообщило, что Россия рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Индией.

Татьяна Леухина