Казань заняла третье место с самыми высокими тратами на фастфуд

Казань заняла третье место с самыми высокими тратами на фастфуд. В первом квартале 2021 года средний чек на фастфуд в Казани оставил 438 рублей. Об этом сообщил банк «Русский стандарт».

Больше всего на фастфуд тратят денег в Москве, средний чек в столице составил 861 рубль. Второе место занимает Санкт-Петербург с 805 рублями. В пятерку также вошли Уфа и Тверь (342 и 337 рублей соответственно), сообщает ТАCC.

Средний чек по России составил 628 рублей — на 24% больше, чем в прошлом году.

Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде.

Ольга Плешкова