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Казань заняла третье место с самыми высокими тратами на фастфуд

03:26, 08.05.2021 1
Казань заняла третье место с самыми высокими тратами на фастфуд
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла третье место с самыми высокими тратами на фастфуд. В первом квартале 2021 года средний чек на фастфуд в Казани оставил 438 рублей. Об этом сообщил банк «Русский стандарт».

Больше всего на фастфуд тратят денег в Москве, средний чек в столице составил 861 рубль. Второе место занимает Санкт-Петербург с 805 рублями. В пятерку также вошли Уфа и Тверь (342 и 337 рублей соответственно), сообщает ТАCC.

Средний чек по России составил 628 рублей — на 24% больше, чем в прошлом году.

Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 май
    Заметил тенденцию. Нормальная еда становится дороже фастфуда. Сам стал его чаще покупать. Раньше каша с котлетой и салатом стоила дешевле. Сейчас дешевле взять фастфуд. Крупы дорожают, мясо дорожает, макароны дорожают, овощи, яйца. Вот в сумме и получается что лучше взять один не дорогой но вредный гамбургер. Дешевле и сытнее
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