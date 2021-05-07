Роспотребнадзор Татарстана выявил рост нарушений больше чем в два раза

Роспотребнадзор Татарстана в праздники работал в обычном режиме. Было проверено 712 объектов, в 129 из них нашли нарушения.

По словам заместителя руководителя ведомства Любови Авдониной, нарушения выявлены в 18% объектах. Раньше показатель составлял 7%. Проверке подверглись музеи, выставки, театры. Высокий процент нарушений выявлен в общепите (26%), торговле (19%) и отелях (19%).

«Можно сделать вывод, что некоторые объекты в праздники позволили себе расслабиться!» — сказала Авдонина.

Проверки будут проходить и сегодня. Нарушителей пригласят для составления протоколов после праздников.

В начале праздников Роспотребнадзор сообщил, что проверил 17 кафе и баров в 5 городах Татарстана и везде нашел нарушения.

Ольга Плешкова