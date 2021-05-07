В Казани увековечили память легендарного комдива Федора Красавина

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани на фасаде дома №4 на ул. Адамюка открыли мемориальную доску генералу, начальнику Казанского гарнизона, освободителю концлагеря Аушвиц (Освенцим) Федору Михайловичу Красавину. В этом здании военачальник проживал с 1945 по 1948 годы.

Увековечить память героя решили по инициативе учеников казанской школы №62, которые под руководством учителя русского языка и литературы Н.Н. Хакимовой несколько лет занимались установлением места проживания Ф.М. Красавина в Казани. Найти дом помогли собранные документы, свидетельства, воспоминания соседей.

Теперь дом, где жил легендарный комдив, украшает мемориальная доска с текстами на татарском и русском языках (скульптор Зульфия Мухамедьянова). Памятная табличка была подготовлена в рамках проекта «Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса (РЕК) и Центра «Холокост» при поддержке администрации президента Татарстана и Министерства культуры РТ.