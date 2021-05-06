В Казани установят мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы Анатолия Тякина

В Казани появится мемориальная доска на фасаде здания АО «Радиоприбор» по улице Фаткуллина, 2 в честь полного кавалера ордена Славы, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Тякина. Соответствующее распоряжение 6 мая подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С предложением установить памятную табличку ранее обращалось Министерство культуры РТ и АО «Радиоприбор», где Тякин работал наладчиком.

На доске будет написан текст на татарском и русском языках: «В 1950 и 1983 годах на заводе «Радиоприбор» работал полный кавалер Ордена Славы Анатолий Владимирович Тякин».

Фото: mil.ru

Тякин родился 9 марта 1923 года в Казани в семье рабочего. Окончил семь классов, позже работал столяром на авиационном заводе. В феврале 1943 года был призван в Красную Армию Кировским райвоенкоматом города Казани. Сначала Тякина направили в 137-й запасной стрелковый полк. Оттуда после недолгого обучения в 59-ю гвардейскую танковую бригаду, в батальон автоматчиков.

При наступлении на село Миканцув в Польше он с группой разведчиков проник в тыл противника, подобрался к вражескому пулемету, из которого противники вели огонь по стрелковым подразделениям, и гранатой уничтожил его. Раненых пулеметчиков он взял в плен. Через пять дней при отражении контратаки противника в районе села Михалув убил семь солдат.

В бою вступил в схватку с группой автоматчиков, убил 10 гитлеровцев. В 1945 году в бою за населенный пункт Ломп в критический момент принял на себя командование взводом, поднял бойцов в атаку, убил нескольких врагов и взял в плен офицера.



В мае 1949-го его уволили в запас. После он работал наладчиком ПО «Радиоприбор» в Казани. С 1965 года — младший лейтенант в отставке. Тякин умер 9 июня 1986 года.

Татьяна Леухина