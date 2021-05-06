В апреле в России энергопотребление выросло на 4,9%

В России потребление электроэнергии в апреле текущего года составило 88,46 млрд кВт·ч. Это на 4,92% больше аналогичного периода прошлого года, заявили в Минэнерго РФ.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, потребление энергии в России в январе — апреле текущего года превысило аналогичный показатель 2020 год на 4,2% и составило 390 млрд кВт·ч. Выработка электроэнергии возросла на 5,1%, до 398,2 млрд кВт·ч, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля стало известно, что в России регулируемые тарифы на электроэнергию для населения в ближайшие три года будут расти на 5% ежегодно. В июле этого года тарифы на электроэнергию для граждан проиндексируют на 5%.

