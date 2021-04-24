До 2024 года тарифы на электроэнергию для граждан будут расти на 5% в год

В России регулируемые тарифы на электроэнергию для населения в ближайшие три года будут расти на 5% ежегодно, следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития РФ, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022—2024 годы.

В июле этого года тарифы на электроэнергию для граждан проиндексируют на 5%, пишет ТАСС.

По прогнозу Минэкономразвития, для промышленных и иных потребителей, кроме населения, регулируемые тарифы на электроэнергию увеличатся на 3%.

Несколько дней назад Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения страны. Как пояснил председатель организации Петр Шелищ, ориентировочно на человека в месяц предлагают взять максимум 100 кВт·ч и плюс 50 кВт·ч на каждого проживающего с ним. Если в доме есть электроплита, показатель умножается на 1,5.



Фото: pxhere.com

Отметим, что, по данным Министерства промышленности и торговли РТ, в Татарстане впервые за последние пять лет произошло снижение уровня энергоемкости производства.

Татьяна Демина