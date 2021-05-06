Минск ответил на призыв G7 провести новые выборы

Минск сам будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, отвечая на призыв G7 провести новые президентские выборы в республике.

«В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права», — цитирует его слова «РИА Новости».

Глаз добавил, что Белоруссия — суверенное государство, которое само будет решать, какие кампании проводить в стране, для этого ему «не нужны никакие призывы, понукания или указания извне».

Также представитель белорусского МИД отметил, все выборы в стране проходили под международным наблюдением.

Фото: wikipedia.org

«Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину», — добавил Глаз, имея в виду августовские президентские выборы, на которые не приехали представители ОБСЕ.

Вчера страны G7 опубликовали коммюнике, в котором призвали белорусские власти отпустить всех политзаключенных и провести новые выборы. Члены группы выразили обеспокоенность «политическим кризисом и кризисом с правами человека после мошеннических президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии».

Татьяна Леухина