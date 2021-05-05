G7 призвала белорусские власти провести новые выборы

G7 призвало власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы. Об этом говорится в коммюнике «группы семи».

Члены группы выразили обеспокоенность «политическим кризисом и кризисом с правами человека после мошеннических президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии».

«Мы призываем режим имплементировать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека и фундаментальных свобод», — говорится в тексте обращения.

Также G7 обратила внимание на гонения журналистов. «Семерка» призвала власти Белоруссии провести новые, честные выборы с международными наблюдателями, передает «РИА Новости».

В завершении коммюнике говорится о поддержке «демократических чаянии» белорусского народа.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов, на которых, по официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В стране вспыхнули акции протеста. Новые митинги после небольшого перерыва возобновились весной.

Татьяна Леухина