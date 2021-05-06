Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев 9 мая

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода будет в конце недели в Татарстане. Прогноз опубликован на сайте организации.

Предстоящей ночью, 7 мая, осадков не ожидается. Ночные температуры опустятся до +5—10˚, на крайнем востоке 0... +5˚. Местами на почве возможны заморозки до -1˚. Днем местами на западе Татарстана прогнозируется небольшой дождь и сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Днем потеплеет до +17—22°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу, 8 мая, Татарстан будет располагаться в передней части западного циклона в неустойчивой воздушной массе. Прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь местами. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью похолодает до +6 до +11˚. Днем ожидается потепление до +19—24˚.

9 мая ночные температуры опустятся до +7—12°. Днем и вечером местами прогнозируется дождь, сильный ветер порывами до 15 м/с. Однако будет тепло: до +21—26°.

В понедельник, 10 мая, ночью и утром республика будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Днем и ночью пройдет небольшой дождь, в дневное время он будет идти преимущественно в восточных районах РТ. Воздух прогреется до +18—23˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 11 мая республика окажется в гребне антициклона. Вероятность осадков небольшая. Ночью ожидается до +6—11˚. Днем прогнозируется до +19—24˚.

Сегодня в Татарстане дневные температуры поднялись до +15—20 градусов.

Татьяна Леухина