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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +20 градусов

06:21, 06.05.2021
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +20 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 6 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 м/с, местами порывами до 14 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. В Казани от +17°С до +19 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +15°С до +19°С.

Общество Татарстан
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