В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет

В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будет занимать изображение с информацией о вреде курения. Нововведение появится в рамках реализации антитабачной концепции, которую утвердило правительство.

Требования к упаковке сигарет планируется усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: flickr.com

Также в планах запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей, пишет RT.

С 1 апреля в России ввели минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Единая цена станет инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.



Татьяна Леухина