В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет
В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будет занимать изображение с информацией о вреде курения. Нововведение появится в рамках реализации антитабачной концепции, которую утвердило правительство.
Требования к упаковке сигарет планируется усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также в планах запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей, пишет RT.
С 1 апреля в России ввели минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Единая цена станет инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.
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