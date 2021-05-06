Новости общества

11:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет

14:41, 06.05.2021
В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет
Фото: pixabay.com

В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будет занимать изображение с информацией о вреде курения. Нововведение появится в рамках реализации антитабачной концепции, которую утвердило правительство.

Требования к упаковке сигарет планируется усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: flickr.com

Также в планах запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей, пишет RT.

С 1 апреля в России ввели минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Единая цена станет инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем