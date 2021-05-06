В Казани экипаж автобуса вернул матери потерявшегося ребенка

В Казани экипаж автобуса №15 вернул матери потерявшегося ребенка. Об этом рассказали в Ассоциации АТП РТ.

Мальчик сел в автобус на остановке «Комбинат Здоровья». Поначалу кондуктор не поняла, что он едет один — рядом с ребенком сидели люди. После ряда остановок кондуктор заподозрила, что ребенок без сопровождения взрослых.

«Подошла к мальчику, начала с ним разговаривать. На вопросы ребенок ответить не смог: ни где живет, ни почему один едет в автобусе. Поняла, что он потерялся. Ребенок был напуган, взяла за руку начала успокаивать: говорила, чтобы не расстраивался, скоро мама придет», — рассказала кондуктор Кристина Пехенько.

Выяснилось, что в полицию уже обратилась мама ребенка 5 лет. Экипаж автобуса передал мальчика в руки полицейских.

Кондуктору и водителю автобуса №15 руководство МУП «ПАТП №4» объявило благодарность.

Ранее в Казани экипаж автобуса пришел на помощь женщине, которой стало плохо с сердцем.

Ольга Плешкова