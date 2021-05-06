БСМП Челнов вошла в список ведущих клиник по лечению COVID-19

БСМП Набережных Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник Европы по лечению сложных случаев лечения COVID-19. Об этом сообщается в «Инстаграме» больницы.

Суть лечения заключается в том, что аппарат проводит забор крови из сосудов на ноге пациента, насыщает кровь кислородом, а затем кровь под давлением возвращается в артерию. Таким образом, машина как бы дышит за пациента.

Фото: instagram.com/bsmpchelny

В больнице отметили, что врачи также применяют аппарат ЭКМО при проведении сложнейших оперативных вмешательств, шансы на спасение даже самых тяжелых пациентов возросли.

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Ольга Плешкова