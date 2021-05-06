«Синтез» в финале чемпионата России сыграет с московским «Динамо»

«Синтез» дважды обыграл астраханское «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло.

В первой встрече в Казани «заводчане» выиграли у соперника со счетом 19:4, в гостях казанцы победили 16:8. В казанской игре шестью голами отметился капитан команды Сергей Лисунов, во втором матче по четыре мяча забили Николай Лазарев и Роман Шепелев.

В другой полуфинальной паре первенствовало московское «Динамо». Москвичи также дважды обыграли волгоградский «Спартак» и вышли в финал плей-офф.

Финальная серия чемпионата страны между «Синтезом» и «Динамо» начнется 15 мая в Казани, ответная встреча запланирована на 19 мая. В случае надобности команды проведут третий матч, который назначен на 23-е число месяца.

Подробнее о победе казанского «Синтеза» в полуфинале читайте в материале «Реального времени».