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В Набережных Челнах умер судья Иван Захаров

08:18, 06.05.2021
В Набережных Челнах умер судья Иван Захаров
Фото: naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru

В Набережных Челнах умер судья городского суда Иван Захаров. Информация опубликована на сайте Набережночелнинского городского суда.

Сообщается, что Захаров ушел из жизни скоропостижно, его сердце остановилось во сне.

Иван Захаров имел пятый квалификационный класс судьи, являлся кандидатом юридических наук, доцентом. Был награжден Благодарственным письмом Верховного суда Татарстана и Управления Судебного департамента Татарстана, Почетной грамотой Совета судей Татарстана.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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