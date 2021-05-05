В Челнах начали подавать свет в дома
В Набережных Челнах начали возобновлять подачу света в домах. Об этом сообщается на странице администрации города во «ВКонтакте».
Причина аварии — отключении комплексной трансформаторной подстанции №646 110кВ «Шильна» в Челнах. В результате этого произошло частичное отключение света в Автозаводском районе города.
Под отключение попали 24 тыс. человек, сообщали в ГУ МЧС РФ по РТ.
На место происшествия выехал прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев. Обстоятельства случившегося уточняются.
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