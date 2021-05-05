В Нижнекамске ограничат движение по нескольким улицам из-за репетиции парада Победы

В Нижнекамске завтра и в пятницу пройдут репетиции парада Победы. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с этим с 8.00 до 14.00 движение на участке дороги от светофора напротив дома №3 на ул. Спортивной, а также ул. Спортивная — ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) ул. Спортивная — ул. 50 лет Октября (четная сторона) будет ограничено.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани репетиция парада проходила вчера. Движение на площади Тысячелетия ограничили в 19.00. Еще одна репетиция пройдет 7 мая.

Татьяна Леухина