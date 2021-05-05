В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2,7 тыс. человек
В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 2 720 жителей республики. За весь период с момента начала кампании по вакцинации ее получили 260 293 татарстанца.
167 471 человек уже получил вторую прививку, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
По данным на 2 мая в России обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 9 млн человек. Первым компонентом прививку сделали уже 13 млн. россиян.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым