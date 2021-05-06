В Ютазинском районе Татарстана обнаружили свалку площадью 450 кв. м

В Татарстане экологи обнаружили свалку на территории Абсалямовского сельского поселения Ютазинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Площадь загрязненного участка составила 450 кв. м., объем — 180 куб. м. Почву неизвестные захламили кирпичом, несортированными отходами жилищ, пластиковыми и стеклянными бутылками.

Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи составили акт обследования в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” и по п.1. ст.13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ.

Сейчас исполком Абсалямовского поселения привел территорию в порядок.

В начале мая в этом же районе инспекторы Минэкологии РТ обнаружили нелегальную свалку в поселке Уруссу площадью 684 куб. метра.