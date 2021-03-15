В 2021 году в России начнут тестировать беспилотники на дорогах

Фото: Максим Платонов (архив)

Тестирование беспилотных автомобилей в России начнется в 2021 году. Минтранс сообщил, что правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне.

«Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: mintrans.gov.ru

В Минтрасе отметили, что учли позиции федеральных органов исполнительной власти — МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России, Росстандарта. Мероприятия согласованы с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Российским союзом автостраховщиков, а также организациями научно-технологического бизнес-сообщества — ОАО «Яндекс», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Сбербанк», ООО «УК Группа ГАЗ», ПАО «Газпром нефть».

Директор Департамента цифрового развития Минтранса России Дмитрий Баканов добавил, что утверждение документа является важнейшим шагом на пути к созданию в России необходимых условий для эксплуатации «беспилотников».

Ранее опрос показал, что 57% россиян ожидают наступления эры беспилотных автомобилей в течение ближайших 10 лет. При этом активное использование таких машин поддерживают лишь около 31%.



Ольга Плешкова