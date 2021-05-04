«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Петровым

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новый контракт хоккеиста рассчитан до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Петров провел за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей, отметившись 27 (15+12) очками. В плей-офф нападающий сыграл в 15 матчах и набрал 9 (6+3) баллов за результативность.

Напомним, ранее стал известен победитель голосования на лучшего игрока «Ак Барса» в прошедшем сезоне.