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«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Петровым

16:00, 04.05.2021
«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Петровым
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новый контракт хоккеиста рассчитан до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Петров провел за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей, отметившись 27 (15+12) очками. В плей-офф нападающий сыграл в 15 матчах и набрал 9 (6+3) баллов за результативность.

Напомним, ранее стал известен победитель голосования на лучшего игрока «Ак Барса» в прошедшем сезоне.

СпортХоккей
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