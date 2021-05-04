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Воронков признан лучшим игроком «Ак Барса» в сезоне-2020/21

12:04, 04.05.2021 1
Воронков признан лучшим игроком «Ак Барса» в сезоне-2020/21
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» подвел итоги голосования болельщиков по выбору лучшего хоккеиста команды прошедшего сезона КХЛ.

Лучшим игроком был признан нападающий Дмитрий Воронков, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний хоккеист набрал около 50% голосов.

В прошедшем сезоне Воронков провел за «Ак Барс» 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 19 (7+12) очков. В плей-офф нападающий сыграл 15 игр и набрал 10 (6+4) баллов за результативность.

Напомним, ранее Воронков был призван в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Латвии.

СпортХоккей
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 май
    Если бы все игроки Ак барса кидались также под шайбу,как Воронков, то они выиграли бы у Авангарда!
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