Воронков признан лучшим игроком «Ак Барса» в сезоне-2020/21

«Ак Барс» подвел итоги голосования болельщиков по выбору лучшего хоккеиста команды прошедшего сезона КХЛ.

Лучшим игроком был признан нападающий Дмитрий Воронков, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний хоккеист набрал около 50% голосов.

В прошедшем сезоне Воронков провел за «Ак Барс» 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 19 (7+12) очков. В плей-офф нападающий сыграл 15 игр и набрал 10 (6+4) баллов за результативность.

Напомним, ранее Воронков был призван в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Латвии.