В Татарстане ожидаются дождь, сильный ветер и до +14 градусов
В среду, 5 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывами сильный до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. В Казани от +18°С до +20 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +23°С до +27°С.Общество Татарстан
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