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Экономист сообщил условие обрушения доллара

23:25, 03.05.2021
Экономист сообщил условие обрушения доллара
Фото: pixabay.com

Об условии, при котором американская валюта рухнет, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, сообщает «РИА Новости».

«Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика», — пояснил он.

При этом, если от него откажутся Европейский союз, Китай, Индия и Бразилия, у доллара могут начаться серьезные проблемы.

В четверг утром рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи. В 07.10 курс доллара уменьшился на 14 копеек — до 74,27 рубля. Евро подешевел на 21 копейку и составил 89,98 рубля.

Алексей Нечаев
ЭкономикаОбществоФинансы
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