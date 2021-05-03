Экономист сообщил условие обрушения доллара

Об условии, при котором американская валюта рухнет, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, сообщает «РИА Новости».

«Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика», — пояснил он.

При этом, если от него откажутся Европейский союз, Китай, Индия и Бразилия, у доллара могут начаться серьезные проблемы.

В четверг утром рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи. В 07.10 курс доллара уменьшился на 14 копеек — до 74,27 рубля. Евро подешевел на 21 копейку и составил 89,98 рубля.



Алексей Нечаев