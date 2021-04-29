На Московской бирже рубль растет к доллару и евро

В четверг утром рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи.

В 07.10 курс доллара уменьшился на 14 копеек — до 74,27 рубля. Евро подешевел на 21 копейку и составил 89,98 рубля, сообщает RT.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов выразил мнение, что вероятности укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

Ольга Плешкова