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На Московской бирже рубль растет к доллару и евро

07:56, 29.04.2021
На Московской бирже рубль растет к доллару и евро
Фото: pixabay.com

В четверг утром рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи.

В 07.10 курс доллара уменьшился на 14 копеек — до 74,27 рубля. Евро подешевел на 21 копейку и составил 89,98 рубля, сообщает RT.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов выразил мнение, что вероятности укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

Ольга Плешкова
ОбществоЭкономика
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