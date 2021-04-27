Россия предложила США начать диалог по стратегической стабильности

Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он напомнил, что президент России в послании Федеральному собранию поручил обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности.

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«Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», — приводит его слова пресс-служба Совфеда.

Ранее МИД РФ объявил, что Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая. Обсуждение его сохранения возможно лишь в том случае, если США «внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор». США вышли из ДОН в ноябре 2020-го. В начале апреля Вашингтон заявил, что, скорее всего, не присоединится к соглашению. По мнению США, это может послужить Москве «неверным сигналом».



Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что РФ предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. «Мы ведем себя в высшей степени сдержанно. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения», — отмечал российский лидер.



Татьяна Леухина