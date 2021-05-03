Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Монголии
В Монголии зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,9 в районе озера Хубсугул. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Землетрясение зафиксировано в 16.46 (11.46 мск) в Монголии в районе озера Хубсугул, магнитуда — 5,9», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
Отмечается, что возможная максимальная интенсивность толчка в эпицентре составила 7,9 балла. В 3-4 балла он ощущался в Иркутске.
В феврале в Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. По данным национального метеоуправления Японии, эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима.
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