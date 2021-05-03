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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Монголии

17:31, 03.05.2021
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Монголии
Фото: wikimedia.org

В Монголии зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,9 в районе озера Хубсугул. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Землетрясение зафиксировано в 16.46 (11.46 мск) в Монголии в районе озера Хубсугул, магнитуда — 5,9», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что возможная максимальная интенсивность толчка в эпицентре составила 7,9 балла. В 3-4 балла он ощущался в Иркутске.

В феврале в Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. По данным национального метеоуправления Японии, эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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