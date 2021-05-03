В Казани откроется выставка оружия времен Великой Отечественной войны

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Казани откроется выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны «Все для Победы», сообщает пресс-служба Нацмузея Татарстана.



Гости смогут ознакомиться со стрелковым оружием СССР, Вермахта, союзных войск. На выставке будет представлен ШКАС — появившийся в 1930 году первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет, еще пистолет- пулемет Дегтярева образца 1934 года и трофейный финский пистолет-пулемет системы Аймо Лахти — Suomi KP/-31.

Помимо оружия, на выставке будут представлены рисунки и агитационные плакаты из фондов Национального музея республики. Экспозиция откроется 4 мая. Посетить выставку можно будет до 3 сентября.

Напомним, в Казани на станции метро «Площадь Тукая» 29 апреля открывалась выставка работ художника Баки Урманче.



Маргарита Головатенко