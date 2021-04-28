Новости общества

12:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на станции метро «Площадь Тукая» откроется выставка работ художника Баки Урманче

22:36, 28.04.2021
В Казани на станции метро «Площадь Тукая» откроется выставка работ художника Баки Урманче
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на станции метро «Площадь Тукая» откроется выставка «Волшебный лес Тукая». На ней представят акварели татарского художника Баки Урманче к сказке поэта Габудуллы Тукая «Шурале».

Презентация выставки начнется в четверг, 29 апреля в 11.00, сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На серии акварельных листов Баки Урманче изобразил сказочный лес и фантастических чудищ поэмы «Шурале». Работы художника выполнены с мягким юмором.

Мероприятие пройдет в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства.

26 апреля в Татарстане отметили 135 годовщину со дня рождения Габдуллы Тукая. В честь этой даты президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэту.

Татьяна Демина
Справка

Баки Урманче (1897—1990 год) — татарский живописец, график, скульптор. Является лауреатом премии имени Габдуллы Тукая (1967 год).

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем