В Казани за сутки произошло более 70 ДТП

В Казани за 30 апреля произошло семь ДТП с пострадавшими (шесть столкновений и падение пассажира в транспорте) и 69 ДТП с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Задержаны пять пьяных водителей и пять водителей, не имеющих права управления. В полицию доставлены водители за повторное вождение в пьяном состоянии, с поддельным удостоверением и оказавший неповиновение полицейскому.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также 30 апреля крупное ДТП произошло в Ставропольском крае с участием микроавтобуса и автомобиля КАМАЗ. Инцидент произошел в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь — в ДТП попало три автомобиля. В транспортном средстве ехала женская команда по баскетболу 2006—2008 годов рождения из школы олимпийского резерва.



Маргарита Головатенко