Из татарстанских лесов вывезли более 900 куб. метров мусора и сухостоя

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прошел весенний этап республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». По ее итогам из лесного фонда РТ вывезли более 900 куб. метров твердых бытовых отходов, сухостоя и валежника.

В центральных мероприятиях акции в лесничествах приняли участие около 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо уборки территории лесов, в ходе акции благоустроили 22 родника и провели ремонт 187 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан. В Министерстве лесного хозяйства Татарстана напомнили, что в этом году по региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» проведут лесовосстановительные работы на площади 3 855 га.

Напомним, жители Татарстана теперь могут сообщить о происшествиях в лесу через мобильное приложение «Берегите лес».

Татьяна Демина