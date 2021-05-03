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Из татарстанских лесов вывезли более 900 куб. метров мусора и сухостоя

02:31, 03.05.2021 2
Из татарстанских лесов вывезли более 900 куб. метров мусора и сухостоя
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прошел весенний этап республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». По ее итогам из лесного фонда РТ вывезли более 900 куб. метров твердых бытовых отходов, сухостоя и валежника.

В центральных мероприятиях акции в лесничествах приняли участие около 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо уборки территории лесов, в ходе акции благоустроили 22 родника и провели ремонт 187 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан. В Министерстве лесного хозяйства Татарстана напомнили, что в этом году по региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» проведут лесовосстановительные работы на площади 3 855 га.

Напомним, жители Татарстана теперь могут сообщить о происшествиях в лесу через мобильное приложение «Берегите лес».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Очень жаль, что все эти "охранники природы" не появляются в лесу перед Атабаево Лаишевского района. Вот уж где ГАДЮШНИК под названием "ПАРК", "НЕ ВХОДИТЬ!" Тысячи поваленных деревьев гниют, отравляя все вокруг: воздух, воду. И где же "ПАРК"?, "ОХРАННАЯ ЗОНА"?. "ГАДЮШНИК ОН И ЕСТЬ ГАДЮШНИК"!
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    Анонимно 03 май
    списали деньги
    и
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