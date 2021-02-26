Татарстанцы смогут сообщать о происшествиях в лесу через специальное мобильное приложение

Жители Татарстана теперь могут сообщить о происшествиях в лесу через мобильное приложение «Берегите лес». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

С помощью сервиса пользователи могут позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, а также отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения.

В приложении есть новости Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана», справочные документы, а также карта, на которой отмечены региональные диспетчерские службы, региональные учреждения авиационной охраны лесов и органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сервис бесплатный, скачать программу можно в Google Play, App Store и Windows Store.

В начале февраля в соцсетях представили проект «цифрового кладбища» на татарском языке. Сервис призван сохранить память об умерших людях. В приложении также можно посмотреть места захоронения известных людей. Планируется реализация заказа ритуальных услуг, например, доставка цветов на могилу.

Татьяна Леухина