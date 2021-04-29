Президент ЦСКА Гинер и гендиректор Бабаев могут перейти в «Крылья Советов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор армейцев Роман Бабаев могут перейти на работу в «Крылья Советов». Об этом сообщают источники «Спорт-Экспресс».

По данным издания, функционеры приглашены в самарский клуб председателем совета директоров «Крыльев Советов» и главного спонсора команды банка «Солидарность» Сергеем Аракеловым. Переход может состояться по окончании нынешнего сезона.

Сергей Аракелов. Фото: twitter.com

Уход Гинера и Бабаева связывают с расхождениями по поводу дальнейшего развития ЦСКА. После прихода в клуб Максима Орешкина они не принимают ключевых решений, как это было раньше.

Сейчас «Крылья Советов» лидируют в ФНЛ и в следующем сезоне почти наверняка будут выступать в РПЛ. Также самарский клуб вышел в финал Кубка России, где сыграет с московским «Локомотивом».

Напомним, ранее сообщалось, что стадион «Самара Арена» сменил название.