В КФУ рассказали, как будут учиться на майских выходных

Фото: Максим Платонов (архив)

С 3 мая по 8 мая студенты КФУ будут учиться в соответствии с учебными графиками. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Теоретическое обучение, в том числе проведение учебных занятий по дисциплинам, организуют с применением дистанционных технологий. Лабораторные занятия, практика, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация обучающихся пройдут очно. Однако дистанционный формат разрешается по решению руководителя структурного подразделения. Приказ подписал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане школы и колледжи не будут работать с 1 по 10 мая. С 4 по 7 мая в детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.



На этой неделе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал документ, по которому российские вузы с 4 по 7 мая смогут перейти на дистанционное обучение.

Татьяна Леухина