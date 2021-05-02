В РКБ Татарстана рассказали о режиме работы в майские праздники

С 4 по 7 мая РКБ Татарстана будет работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении медучреждения в Instagram.

Консультативная поликлиника будет вести прием пациентов. Плановые госпитализации будут проводиться в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и 13 мая — будут выходными днями. В эти дни больница будет работать, однако плановый прием в эти дни не будет проводиться. Приемное отделение РКБ, в том числе и Перинатального центра, работает круглосуточно каждый день в году.

Ранее о режиме работы в выходные дни сообщили офисы МФЦ в Казани.

Татьяна Леухина