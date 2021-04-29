Офисы МФЦ в Казани изменят режим работы в майские праздники

В Казани офисы МФЦ в период майских праздников изменят режим работы. Об этом сообщается на сайте исполкома.

30 апреля режим работы сокращен на 1 час. Филиалы в Казани завтра будут работать с 7.00 до 16.00. Выходными днями являются 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 мая.

4, 5, 6, 7 мая все многофункциональные центры в республике будут работать с 9.00 до 17.00.

Отмечается, что из-за того, что с 4 по 7 мая ряд организаций, оформляющих документы, не будут работать или перейдут на дежурный режим, сроки готовности некоторых документов, принятых в эти дни в МФЦ, могут увеличиться.

Ранее сообщалось, что в офисах МФЦ в Казани можно бесплатно распечатать фото ветерана для акции «Бессмертный полк».

Ольга Плешкова