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Председатель Госдумы поручил подготовить экспертное заключение по ситуации с пальмовым маслом

20:09, 01.05.2021 7
Председатель Госдумы поручил подготовить экспертное заключение по ситуации с пальмовым маслом
Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил своих коллег изучить ситуацию с пальмовым маслом в России и подготовить экспертное заключение. Поручение дано после того, как жительница Саратова попросила его навести порядок в этой сфере.

«Пальмовое масло раньше имело льготу такую же, как детское питание. Мы ее отменили, повысив ставку налога в два раза. Но, исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует...» — написал Володин в своем Тelegram-канале.

Отметим, что в марте депутат Госдумы от Татарстана, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатих Сибагатуллин заявил, что пальмовое масло — «полезная растительная пища». Он обратил внимание, что вредные свойства этого продукта никем не доказаны. По его словам, проблема заключается в том, что в России отсутствует должная система контроля за поставкой пальмового масла.

По словам генерального директора Национального союза производителей молока России Артема Белова, в стране уменьшается содержание пальмового масла в молочной продукции.

Татьяна Демина
ОбществоВластьПромышленность
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 01 май
    Это он своей матери заключение экспертное выдаст?
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  • Анонимно 02 май
    Как же долго раскачиваются наши "отцы-командиры"! Вопрос не в самом масле, а в его качестве. В том каким оно в нам приходит. Европейские страны его везут нерафинированным, и у себя его очищают качественно. А наши покупают его "типа очищенным", а во время ДЛИТЕЛЬНОЙ доставки оно прогоркает, портится и становится даже опасным, канцерогенным, но при этом называется "очищенным". И в таком виде его здесь суют во всё и вся, вплоть до молока и сливочного масла. Вся кондитерка и фабричная выпечка на пальмовом масле. И нас, потребителей никто не спрашивает, хотим мы его или нет. Как говорится - дёшево и сердито! А мы уж забыли каков настоящий вкус сливочного масла и чистого молока.
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  • Анонимно 02 май
    Нас убеждают в "полезности" пальмового масла, умалчивая о непотребном, техническом качестве, в котором оно к нам прибывает, и баснословных выгодах его повального добавления буквально во все продукты. А потребителя кто нибудь спросил - хочет ли он пить молоко из пальмового масла, есть "сливочное" масло без молочного жира, которое даже не твердеет в холодильнике?! В наших магазинах даже выбора нет. Всё содержит эту "полезную" экзотическую добавку. Кто-то это за нас решил!
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  • Анонимно 02 май
    Эксперты в заключении напишут всё, что угодно заказчику. Судебная практика наказания экспертов отсутствует. В стране нет сидящих в тюрьме за ложное заключение экспертов.
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  • Анонимно 02 май
    Вот пускай тот Фатих ест его сам и кормит свою семью, или стоит признать что это просто лоббист марионетка.
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  • Анонимно 02 май
    задолбали эти купленные эксперты ,алчные торгаши и не менее алчные производители. Пихают это дерьмо- а ля" очищенное" куда не попадя.Какое к чёрту улучшение демографии, если торгуют отравой.Я искренне хочу поддержать нашего производителя, но когда торгуют СГУЩЁНКОЙ,НЕКТАРОМ и прочими ОБМАНКАМИ в любом продукте,хочется дать им в морду.Вот они первейшие враги моей страны. собрать бы их в кучу и кормить,кормить ,их продукцией
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  • Анонимно 02 май
    да,забыл добавить к общему "букету", всё уменьшающийся ,утончающийся, ухудшающийся, рулон туалетной бумаги.По крайней мере в Краснодарском крае.
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