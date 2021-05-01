Председатель Госдумы поручил подготовить экспертное заключение по ситуации с пальмовым маслом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил своих коллег изучить ситуацию с пальмовым маслом в России и подготовить экспертное заключение. Поручение дано после того, как жительница Саратова попросила его навести порядок в этой сфере.

«Пальмовое масло раньше имело льготу такую же, как детское питание. Мы ее отменили, повысив ставку налога в два раза. Но, исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует...» — написал Володин в своем Тelegram-канале.

Отметим, что в марте депутат Госдумы от Татарстана, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатих Сибагатуллин заявил, что пальмовое масло — «полезная растительная пища». Он обратил внимание, что вредные свойства этого продукта никем не доказаны. По его словам, проблема заключается в том, что в России отсутствует должная система контроля за поставкой пальмового масла.



По словам генерального директора Национального союза производителей молока России Артема Белова, в стране уменьшается содержание пальмового масла в молочной продукции.

Татьяна Демина