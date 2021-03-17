В России доля молочных продуктов с пальмовым маслом не превышает 1—1,5%

Фото: Максим Платонов (архив)

Пальмового масла в молочной продукции становится все меньше. Об этом, отвечая вопрос «Реального времени», заявил генеральный директор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

— Вопрос по фальсификату — очень важный. Это тема, которая часто муссируется в приложении к молоку. Но я могу сказать, что за последние 5-6 лет ситуация серьезно поменялась в лучшую сторону. Если после 2014 года, девальвации рубля и введенных санкций доля фальсификата на полках резко выросла, то сейчас она резко снизилась. По нашим оценкам, в среднем по молочной категории доля фальсификата не превышает 1—1,5%. Более того, эта цифра бьется с цифрами, которые предоставляют контролирующие органы — тот же самый Роспотребнадзор.

Белов отметил основные зоны риска, где может встретиться такая продукция. Это государственные закупки и несетевая, традиционная розница. Для изменения ситуации, по его мнению, достаточно существующих механизмов: нужны изменения в 44-й Федеральный закон и более внимательное отношение к локальным поставщикам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Надеюсь, что проблема фальсификата в ближайшее время будет минимально актуальная для молочки», — подчеркнул глава ассоциации.

Напомним, что еще в 2018 году каждый пятый молочный продукт в России, проверенный Россельхознадзором, являлся фальсификатом.