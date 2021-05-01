В Казани обсудили строительство «Фудмолла» на территории Колхозного рынка

На заседании рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения Казани в мэрии города обсудили 13 объектов, девять из которых передадут на согласование президенту РТ Рустаму Минниханову. Среди них проект «Фудмолла», который планируется построить на улице Г. Исхаки на Колхозном рынке.

Среди утвержденных архитектурных объектов и проектов были:

многоквартирный жилой дом со встроенными административными помещениями — улица Бутлерова, 20;

здание нежилого фонда — улица Муштари, 24;

административное здания на улице Некрасова;

проект административного здания министерств и госкомитетов на улице Назарбаева;

индивидуальный дом — улица Пехотная, 9;

многоквартирные жилые дома на улицах Урицкого и Большой;

концепция развития участков «Сантехприбор».

Помимо этого в мэрии Казани обсудили концепцию застройки жилого квартала на территории завода «Крахмалпатока» на улице Г. Камала, проект строительства нового здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ на улице Большой Красной. На доработку отправлен проект индивидуального жилого дома на улице Волкова.

Фото: kzn.ru

Также рабочая группа рассмотрела проект реконструкции дворовой постройки с приспособлением под гостиницу на улице К. Маркса, 8/13. Там планируют надстроить один этаж, а с обратной стороны здания убрать все окна.

Татьяна Демина