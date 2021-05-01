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В России зарегистрировали 9 270 новых случаев коронавируса

11:11, 01.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 9 270 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 9 270 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших за все время выросло до 4 814 558 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 8 637 человек, всего — 4 436 583 человека. За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 110 520 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о регистрации в России 8 731 случая коронавируса. В марте коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 россиян.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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