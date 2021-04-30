В мае в Татарстане три родильных отделения временно закроют на дезинфекцию — список
В Татарстане проводится текущая дезинфекция родильных домов и отделений. В мае на процедуру временно закроются три медучреждения.
Согласно графику, утвержденному в Министерстве здравоохранения Татарстана:
- с 10 по 31 мая в Казани на дезинфекцию закроют акушерский корпус (обсервационное отделение перинатального центра Республиканской клинической больницы Минздрава РТ);
- с 11 по 25 мая закроется родильное отделение Агрызской центральной районной больницы;
- с 17 по 28 мая на дезинфекцию закрывается родильное отделение Лаишевской ЦРБ.
Также до 9 мая закрыт перинатальный центр Альметьевской детской городской больницы.
Минздрав Татарстана на своем сайте рассказал о работе медицинских организаций Казани с 1 по 10 мая: стационары, родильные дома, травматологические пункты будут работать в круглосуточном режиме.
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