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В мае в Татарстане три родильных отделения временно закроют на дезинфекцию — список

23:37, 30.04.2021
В мае в Татарстане три родильных отделения временно закроют на дезинфекцию — список
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане проводится текущая дезинфекция родильных домов и отделений. В мае на процедуру временно закроются три медучреждения.

Согласно графику, утвержденному в Министерстве здравоохранения Татарстана:

  • с 10 по 31 мая в Казани на дезинфекцию закроют акушерский корпус (обсервационное отделение перинатального центра Республиканской клинической больницы Минздрава РТ);
  • с 11 по 25 мая закроется родильное отделение Агрызской центральной районной больницы;
  • с 17 по 28 мая на дезинфекцию закрывается родильное отделение Лаишевской ЦРБ.

Также до 9 мая закрыт перинатальный центр Альметьевской детской городской больницы.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Минздрав Татарстана на своем сайте рассказал о работе медицинских организаций Казани с 1 по 10 мая: стационары, родильные дома, травматологические пункты будут работать в круглосуточном режиме.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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